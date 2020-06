Éducation : que contient le nouveau protocole sanitaire des écoles ?

Lundi 22 juin, les écoles maternelles, primaires et les collèges accueilleront tous les élèves. Du côté des maternelles, où les règles de distanciation sociale sont supprimées, les enseignants sont fortement invités à faire les cours en extérieur. 10 millions de jeunes seront de retour à l’école. En Île-de-France, les collèges se préparent à un retour à la normale, ou presque.

Jusqu’à 24 élèves par classe

Les élèves devront simplement respecter un mètre de distance latéral. Les salles de classe pourront donc accueillir jusqu’à 24 élèves, et non plus 15 comme c’est le cas actuellement. Mais en pratique, cela s’annonce parfois plus compliqué pour les chefs d’établissements. Si la distance ne peut pas être respectée, les collégiens devront porter un masque. La question de la cantine se pose également.

