Economie : malgré la crise du coronavirus, la Chine se porte bien

Selon les dernières statistiques, le PIB a augmenté en 2020 en Chine de 2,3%. Au quatrième trimestre, il était même de 6,5% alors qu’en plein cœur de la crise sanitaire en mars 2020, il y avait eu une chute de la croissance de 6,5%. Malgré tout, la Chine est le seul pays à avoir échappé à la récession, ce qui étonne même les économistes chinois.

40 masques par personne exportés de Chine

L’industrie a augmenté de 2,8% en Chine en 2020 et les exportations ont atteint leur plus haut niveau depuis 2015 avec 535 milliards de dollars en 2020, soit une hausse de 27% en un an, notamment des masques et le matériel informatique pour le télétravail. Ailleurs dans le monde, la croissance baisse : -23,9% en Inde entre avril et juin, -3,5% aux Etats-Unis, la pire année depuis 1946, -11% au Royaume-Uni, -8,3% en France.

