Écoles : les derniers préparatifs avant le grand retour

Dans la semaine du 11 mai, une partie des écoles primaires et maternelles doivent rouvrir, afin d'accueillir un million d'élèves, a indiqué le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Depuis les premières annonces d'Emmanuel Macron, il y a trois semaines, les chefs d'établissement et les maires travaillent main dans la main pour que le retour des enfants en classe se passe le mieux possible.

Un protocole sanitaire national

À Bourghelles, dans le Nord, dès l'entrée de l'école des marquages au sol ont été installés afin que les 30 élèves attendus dès jeudi respectent les distances de sécurité. Ensuite, lavage de main et un sens de circulation établi. "Le protocole sanitaire nous contraint, dès la prise en charge des élèves, à mettre en place une procédure pour tout le long de la journée", explique Laurent Hoefman, directeur de l'établissement.

Le JT

Les autres sujets du JT