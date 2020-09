Écoles fermées : les parents d'élèves vont recevoir de l'aide

O. Poncelet, France 3 Occitanie, C. Beauvallet

O. Poncelet, France 3 Occitanie, C. Beauvallet France 3 France Télévisions

La rentrée scolaire a eu lieu il y a à peine 10 jours mais on dénombre déjà 524 classes et 32 établissements scolaires refermés à cause de plusieurs cas de coronavirus. Les parents sont forcés de s’adapter mais la situation est difficile. "Fermer 9 classes pour un cas Covid, c’est, à notre sens, abusif", juge une jeune mère de famille. Avis partagé par un père : "Le choix qui a été fait, c’est de considérer que tous les enfants sont des cas-contact, donc 225 enfants. C’est complètement ahurissant."

Un nouveau dispositif de chômage partiel pour les parents

Mais le gouvernement a d’ores et déjà annoncé qu’en cas de fermeture d’école, de crèche ou de collège, les parents pourront obtenir un revenu de remplacement. Plus précisément, les salariés du privé toucheront le chômage partiel (84 % du salaire net) et les indépendants auront droit à des indemnités journalières. Pour les fonctionnaires, des autorisations spéciales d’absence sont prévues. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a cependant relativisé les fermetures des 32 écoles : "Cela correspond à 0,05 % des établissements."