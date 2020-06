École : le protocole sanitaire assoupli pour le retour en classe

Mercredi 17 juin, le gouvernement a envoyé un protocole sanitaire largement assoupli pour les établissements scolaires, alors que les écoles maternelles, primaires et les collèges rouvriront pour l’ensemble des élèves lundi 22 juin. Jean-Michel Blanquer a prévenu que le décret allait encore d’évoluer d’ici lundi, mais cela ne rassure ni les chefs d’établissements ni les parents. "Ça paraît un peu abrupt", explique une maman jeudi matin.

"Un enfant a besoin d’interactions"

En maternelle, plus aucune règle de distanciation sociale n’est requise entre les élèves. "Un enfant à cet âge-là ça a besoin aussi d’interactions, ce sont des choses qui sont très très dures à maintenir, même dans le privé, on ne peut pas maintenir cette distanciation", rapporte un autre parent. Au collège, les règles seront maintenues et le port du masque sera obligatoire si la distance n’est pas possible dans les salles de classe.