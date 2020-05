Drôme : deux voitures contrôlées à 240 km/h sur l’autoroute A7

Les véhicules arrêtés jeudi transportaient cinq passagers de 20 à 25 ans, indique France Bleu Drôme Ardèche.

Deux voitures avec à bord cinq jeunes amis, deux femmes et trois hommes âgés de 20 à 25 ans, ont été contrôlées respectivement à 239 km/h et 240 km/h sur l’autoroute A7 jeudi 21 mai au matin, à hauteur de la commune de Pont-de-l’Isère, rapporte France Bleu Drôme Ardèche. Les véhicules, de puissantes Audi S3 et S4, ont été confisqués et placés en fourrière. Les deux conducteurs seront convoqués ultérieurement devant la justice.

À bord des deux voitures, qui filaient à grande vitesse en direction du sud avant d’être interceptées par les gendarmes, cinq jeunes domiciliés à Hyères dans le département du Var. Ils rentraient de Lyon, où ils s’étaient rendus pour raisons personnelles, et donc sans motif valable en cette période de déconfinement progressif.

Les trois hommes et deux femmes, âgés de 20 à 25 ans, ont donc chacun pris une amende à 135 euros pour être sorti sans raison valable du rayon maximal autorisé de 100 km, imposé par les autorités en raison de la crise sanitaire que traverse le pays.

Les deux conducteurs seront convoqués devant la justice. L'un des deux conduisait sans permis valide, puisqu'il avait déjà perdu tous ses points, et sans assurance. En attendant la décision de justice, les deux voitures ont été placées en fourrière.