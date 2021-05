Dons : les Français plus généreux et solidaires pendant la crise sanitaire

Comme si le confinement avait donné envie de partager : jamais les Français n'avaient été aussi généreux qu'en 2020. En un an, on note +13% de dons aux associations, soit plus d'un milliard d'euros collectés. Pour certains Lillois, donner était une évidence pendant cette année particulièrement difficile. "On voit la misère qui s'installe de plus en plus. C'est vraiment triste, ça nous touche quelque part, on a vraiment de l'empathie", explique un passant. "Cela me semble la moindre des choses : si on peut aider son prochain, c'est forcément une bonne idée", poursuit un autre.

Le nombre de bénéficiaires a doublé

À la Croix Rouge de Lille (Nord), les bénévoles ont eu un tiers de dons en plus par rapport à 2019. Beaucoup de donateurs se lançaient pour la première fois. Mais cet afflux de dons ne suffit pas à couvrir les besoins, notamment en matière d'aide alimentaire. Ici, le nombre de bénéficiaires a doublé en un an et demi. 4 000 familles dépendent aujourd'hui de ce colis de nourriture.