Disneyland : un protocole sanitaire à respecter en vue de la réouverture

Le 15 juillet, le château de la Belle au Bois dormant retrouvera ses visiteurs. En attendant, les équipes de Disneyland sont déjà au travail. Pour vivre la magie Disney tout en respectant les gestes barrières, plusieurs mesures ont été imaginées : le port du masque sera obligatoire à partir de 11 ans. Dans les attractions, les groupes ne seront plus mélangés.

Une capacité d'accueil limitée

Des sièges libres seront laissés entre chaque famille et les files d'attente ont été repensées. Coté restauration, la vente à emporter avec des tables espacées à l'extérieur est privilégiée. Les buffets en libre-service sont supprimés. Pour éviter les rassemblements de foule, la parade et les personnages ne reprendront pas tout de suite. Plus question de faire un câlin à Mickey. Seules les visites à bonne distance seront autorisées. Pour réguler les flux, le public devra réserver son billet à l'avance. La capacité d'accueil sera limitée.