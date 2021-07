DIRECT. Pass sanitaire : suivez l'interview de Jean Castex avant l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale

C'est l'heure d'une nouveau point sur l'actualité de ce mercredi :

• #COVID_19 Jean Castex sera interviewé sur TF1 à 13 heures, et vous pourrez suivre ses propos dans ce direct. Le projet de loi sur les nouvelles mesures sanitaires est débattu à l'Assemblée nationale à partir de 15 heures.

• #COVID_19 Dans les lieux de cultures et de loisirs, le pass sanitaire est désormais nécessaire s'ils accueillent plus de 50 personnes, sans attendre la loi. Le masque n'y est plus obligatoire, sauf si le préfet ou le gérant du lieu en décide autrement.



• #PROJET_PEGASUS Emmanuel Macron figure parmi les cibles du Maroc qui a utilisé le logiciel espion Pegasus. Des membres du gouvernement et de la classe politique ont également été visés. "Si ces faits sont avérés, ils sont très graves", réagit l'Elysée.

• #JO Les épreuves de softball et de football féminin ont débuté au Japon, à deux jours de l'ouverture officielle des Jeux olympiques. Le CIO a désigné Brisbane, en Australie, comme ville hôte des JO d'été de 2032.

• #CHINE La Chine est confrontée à des inondations qualifiées d'"extrêmement graves" par son président Xi Jinping. En particulier dans le centre du pays : à Zhengzhou où 12 personnes sont mortes dans le métro, et à Luoyang où un barrage menace de céder.