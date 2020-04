DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @Julie. Oui, des mesures d'accompagnement pour les auto-entrepreneurs sont prévues : report du paiement des cotisations sociales, possibilité de demander le report de l'impôt sur le revenu, une indemnité de 1 500 euros forfaitaires "pour tous ceux qui ont perdu, entre mars 2019 et mars 2020, 70% de leur chiffre d'affaires" (limite abaissée à 50% sur le CA d'avril). Vous trouverez un peu plus de détails dans cet article.

: Bonjour FI on aurait vraiment besoin de vous !Le gouvernement a t’il pensé à quelques mesures pour les auto entrepreneurs qui dans certains cas se retrouvent sans ressources du jour au lendemain ?en espérant vous lire bien vite !

: Bonjour . Oui, il le peut, à certaines conditions. Avec la loi d'urgence contre le Covid-19, votre employeur a le droit de vous imposer des congés, jusqu'à six jours ouvrables, à condition qu'il existe un accord entre les partenaires sociaux dans votre entreprise ou votre branche. Plus de détails dans cet article.

: Mon employeur peux-il me forcer à prendre 5 jours de congés alors que l'on travaille tous les jours ? Merci

: Bonjour @Christine92500. Oui, votre fille mineur peut se déplacer seule. Seule différence avec les adultes : l'attestation dérogatoire de déplacement doit être signée à la fois par elle et par le titulaire de l'autorité parentale (vous).

: Dans le cadre du droit de visite et d hébergement suite à 1 jugement rendu par le JAF, ma fille 14 ans et pouvoir passer la 2ème semaine des vacances avec son père actuellement confiné à Bordeaux. Peut elle se déplacer seule en train pour le rejoindre Paris bordeaux ... puis bordeaux Paris. quels documents attestation ? Merci

: Bonjour Valentine, bonjour à tous ! C'est reparti pour une nouvelle journée de questions-réponses sur le confinement et le coronavirus. Avant de poser votre question, je vous invite à vérifier si nous n'y avons pas déjà répondu en consultant nos foires aux questions sur le confinement, la maladie et le travail. Vous pouvez également faire une recherche dans ce live. Merci et bonne journée !

: Mon collègue Thomas Baïetto nous rejoint pour répondre à vos questions sur l'épidémie de Covid-19 et le confinement. Il sera avec nous jusqu'à 14 heures !







: Bonjour @Patou, oui, il vous est possible de maintenir le mode de garde habituel en cette période de confinement. "Le déplacement pour aller chercher ses enfants dans le cadre d'une garde alternée est autorisé quelle que soit la distance. Il s’agit d’un déplacement pour motif familial impérieux", précise le gouvernement sur son site. Pour cela, il faudra bien sûr vous munir de l'attestation de déplacement dérogatoire, et bien cocher la case "Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnesvulnérables ou la garde d’enfants ". Bon courage à vous.

: Je suis séparée est mon ex, il habite à plus 300km et il a la garde pendant les vacances à-t-il le droit de les chercher pendant le confinement ? Pourrais-je les récupérer le moment venu ? J'ai peur de ne plus les récupérer. Que dois-je faire merci de votre aide

: Bonjour @Geny, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, doit s'exprimer ce matin à ce sujet. Nous suivrons bien sûr son intervention dans ce direct. Concernant les épreuves du baccalauréat, elles "ne pourront pas se dérouler au mois de juin comme d'habitude, ni au mois de juillet (...) soit elles auront lieu sur le fondement du contrôle continu (...) soit un contrôle continu complet", a déclaré hier soir le Premier ministre, Edouard Philippe. Voici un article vous résumant les scénarios envisagés.

: Bonjour, comment se passera les épreuves de Bac et Brevet ? J ai entendu parler de contrôle continu? Merci