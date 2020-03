DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Vous n'allez pas rester à souffrir @Emilien. Depuis le début de l'épidémie, les cabinets dentaires sont fermés mais le conseil de l'ordre national des chirurgiens-dentistes a mis en place "un maillage territorial afin d'assurer une permanence des soins bucco-dentaires" d'urgence. Vous devez appeler votre dentiste habituel qui vous renverra vers un dentistes d'astreinte. S'il ne répond pas, tournez-vous vers le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de votre département.

: J'ai une rage de dent, dois je attendre la fin du confinement pour aller chez le dentiste?

: Bonjour @Bastos_95. Le gouvernement autorise les déplacements pour les "soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés". Il me semble que votre épouse rentre dans cette catégorie. Notez que Collège français d'échographie fœtale recommande ainsi de "décaler si possible de plus de deux mois toutes les échographies gynécologiques non urgentes ainsi que les échographies dites de fertilité" de manière à ne maintenir que "toutes les échographies d'urgence", comme celles des premier, deuxième et troisième trimestres. Par sécurité, vous pouvez passer un coup de fil au médecin qui suit la grossesse pour s'assurer que son rendez-vous est maintenu.

: ma femme est enceinte et doit des analyses de sang avant sa première échographie. Peut-elle les faire (analyses et échographie) ? S'agit-il d'une situation sanitaire autorisée pour les déplacements durant le confinement ? Merci.

: Bonjour @Laurent. Si vous avez la garde partagée de votre fille, il est évidemment possible d'aller la chercher. Vous devrez simplement vous munir d'une attestation de déplacement dérogatoire et cocher la quatrième case.





: Bonjour, au vue des nouvelles disposition de confinement, puis je aller chercher ma fille de 18 ans qui habite chez sa mère à 5 km de mon domicile ? Merci pour votre réponse.Laurent

: Bonjour @Lucie. Il n'est plus possible de changer de lieu de confinement même pour revenir dans sa résidence principale. Ce serait imprudent et vous risquez une amende. Sauf pour certains motifs impératifs : fin d'une location, protection d'une personne vulnérables... Dans ces cas précis, "le retour vers sa résidence est possible", a indiqué le ministère de l'Intérieur au Parisien.

: BonjourJe suis chez mes parents depuis le début du confinement, est-ce que je peux rentrer a mon domicile pour y continuer le confinement seule chez moi et donc avoir moins de risque de contamination en étant seule, sachant que j habite à un peu moins de 50 km.Merci

: Bonjour . Les bilans communiqués quotidiennement par le directeur général de la santé ne comptabilisent que les morts survenus en milieu hospitalier. Ceux-ci "ne représentent qu'une faible part de la mortalité" dans le pays, a assuré Jérôme Salomon mardi, promettant qu'un "suivi quotidien de la mortalité" va être mis en place dans les Ehpad où de nombreux résidents sont morts ces derniers jours, notamment à Paris, en Haute-Marne ou dans les Vosges. Jusqu'ici, les décès en Ehpad et ceux au domicile des malades n'étaient pas comptabilisés parce qu'ils n'étaient pas systématiquement testés, même s'ils présentaient des symptômes du coronavirus.

: Bonjour à tous, Pouvez vous confirmer ou infirmer que les décomptes des décès dû au COVID-19 sont uniquement en milieu hospitalier et que les décès en EPHAD où à domicile ne font pas parti de ce décompte à ce jour !?Merci d'avance pour votre réponse et n'oublions pas....#restonscheznous

: Bonjour @Linebeck. La plupart des opticiens sont en effet fermés au public. Mais la profession s'organise pour répondre aux urgences durant le confinement : vous pouvez désormais faire appel à des opticiens de garde, comme nous l'expliquons dans cet article.

: Bonjour à vous ! Une amie est bien embêtée après avoir cassé ses lunettes de vues. Apparemment les opticiens ne feraient pas partie des commerces "vitaux". Est-ce vraiment le cas et n'y aurait-il pas d'autres solutions pour elle ? Le télétravail sans pouvoir voir son écran, c'est compliqué...

: Bonjour à toutes et à tous ! Je viens prêter main forte à ma collègue Marie-Violette pour répondre à vos questions sur l'épidémie et ses conséquences. Vous êtes toujours très nombreux à nous écrire, mais je ferai de mon mieux pour dissiper vos doutes !













: Bonjour @Flav. Plusieurs mesures ont été prises pour permettre la mise à l'abri des SDF, comme la réquisition de chambres d'hôtel ou encore la mise à disposition de 14 gymnases à Paris, détaille Le Point. Néanmoins, de nombreux sans-abris restent à la rue et ne sont tout simplement pas confinés... Certains ont d'ailleurs été verbalisés pour non-respect des mesures, pointe Le Parisien . "Une situation ubuesque que dénoncent les associations", selon le quotidien.

: Bonjour. Merci pour toutes informations que vous nous donnez. Mon fils m'a demandé ce matin : Les gens qui n'ont pas de maison, Comment sont-ils confinés ? Je n'ai su lui répondre ce qui a été mis en place pour les SDF. Merci, Bonne journée

: Bonjour @Lalou. Vous pouvez retourner à votre domicile pour vous occuper de votre conjoint, car le gouvernement autorise les déplacements pour "l'accompagnement d’une personne vulnérable ou non autonome". Il vous faudra cocher la case "motif familial impérieux". Bonne journée.

: Voilà, mon compagnon et moi vivons ensemble à St Quentin (Picardie), seulement je suis dans le Loir-et-Cher chez mes parents en vacances depuis 3 semaines. Mon compagnon est malheureusement en siège roulant et tout seul chez nous. Personne pour lui venir en aide qui habite près de chez nous car nos familles habitent ici. Puis-je retourner à St Quentin pour m’occuper de mon conjoint ?

: Vous pouvez, @Bien. Le gouvernement précise que "les déménagements sont autorisés mais doivent être limités aux besoins stricts comme par exemple une fin de bail", ce qui est votre cas. En plus de votre attestation de déplacement dérogatoire, vous devrez "remplir une déclaration sur l’honneur en notant la date du déménagement, l’adresse de départ et celle d’arrivée dans le nouveau logement".

: Je dois bientôt rendre mon bail est-ce que je peux effectuer mon déménagement ?

: Bonjour @Amo51. Comme l'explique l'Inserm, "les coronavirus constituent une famille de virus dont certains peuvent infecter les humains" et causer des maladies (la plus fréquente est le banal rhume). Le Covid-19 est le nom de la maladie infectieuse respiratoire causée par un virus appartenant à la famille des coronavirus, le SARS-Cov2, précise l'Institut Pasteur. Depuis le début de la pandémie en décembre, le Covid-19 a fait plus de 20 000 morts dans le monde, selon l'ONU.

: Bjr à tous et merci pour votre travail, je vous lis quotidiennement. Pourquoi ce virus a deux noms ? Coronavirus et Covid19, avez-vous une explication ? Et si oui, laquelle ? Merci et bonne journée