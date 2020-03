DIRECT. #ONVOUSREPOND : posez vos questions sur l'épidémie de coronavirus et sa gestion au ministre de l'Education nationale et à une infectiologue

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: #CORONAVIRUS "On passera dans un deuxième réservoir, plutôt les enfants, qui ne font quasiment pas de symptômes. Les enfants ont le virus et transmettent facilement, ils sont très proches des parents. C'est cette deuxième vague là qu'on attend dans les pandémies majeures."



: Peut-on continuer à emprunter des livres à la médiathèque ?

: Je n'ai pas encore bien compris comment l'épidémie peut se terminer.

: Je fais de la muscu dans une salle de sport (…) Je reste à bonne distance des autres, et je désinfecte les agrès. Mais quid de la climatisation qui tourne dans les locaux ?

: J'ai 45 ans, fumeur et en bonne santé, mais dans 2 mois c'est la période des allergies au pollen et là je fais de grosses crises d'asthme, serais-je donc une personne à plus haut risque ?

: "La situation est préoccupante, c'est une épidémie d'ampleur majeure, c'est une pandémie. On n'a probablement pas mesuré les conséquences à l'échelle d'un pays (...). La très grande majorité, 80% des personnes qui auront le virus, auront des symptômes mineurs ou pas du tout. Il y a un peu plus de 5 000 lits mais on a une capacité à augmenter ce nombre. Au-delà de ça, ça va être très compliqué."

: "Il est évident qu'il y aura un avant et un après coronavirus. Nous voyons bien que cela déstabilise le monde entier sur le plan économique, sur le plan social et politique. Il est évident que l'Europe doit se saisir d'une telle affaire et la France a un rôle considérable à jouer en ce sens."

: "[Avec la fermeture des écoles], on imagine bien que ça va nous emmener presque nécessairement jusqu'aux vacances du printemps. J'espère que l'évolution de la maladie nous permettra d'avoir un retour à la normale après les vacances de printemps mais je ne peux pas en être sûr, bien entendu."









: "Nous sommes dans une situation tout à fait inédite. Beaucoup de parents ont reçu aujourd'hui les adresses de connexion et vont continuer à les recevoir ce week-end. Nous sommes organisés sur le plan technique [par exemple au Cned]. C'est de très grande qualité ce qui se passe au niveau de 'Ma Classe à la maison'. Ce n'est pas la même chose d'être devant son ordinateur et d'être en classe. Mais il y a de très bonnes pratiques pédagogiques grâce à la classe virtuelle."









: Bonjour, mes enfants viennent de rentrer du collège et ils n'ont reçu aucune consigne ni information ni identifiant de connexion concernant l'école en ligne.

: Est-ce que le ministre de l'Education nationale pense vraiment que nos enfants vont gentiment se mettre derrière un écran d'ordinateur et travailler sagement tout seuls pendant que nous sommes au travail ?

: #CORONAVIRUS "Ce n'est jamais arrivé dans l’histoire de l'Education nationale, dans l'histoire de France."

: "Le mot-clé, c'est le mot travail. Nous sommes dans une situation inédite (...). Les élèves ne doivent pas être considérés comme étant en vacances", affirme le ministre sur le plateau de France 2.







: Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, et l'infectiologue Karine Lacombe sont les invités du journal de 20 heures de France 2. C'est à suivre ici dès maintenant. Nous leur soumettrons certaines de vos questions, avec le hashtag









: Bonsoir @aixsmichel. En Espagne, l'épidémie a fait au moins 4 200 cas et 121 morts, selon le dernier bilan des autorités. Pour rappel : l'état d'alerte a été décrété dans le pays, ce qui permet aux gouvernements, central ou régionaux, de mobiliser des moyens exceptionnels.

: Quel est le bilan en Espagne (cas déclarés / morts) ?

: Il s'agit de près de 800 nouveaux cas confirmés au cours des dernières 24 dernières heures. "La circulation du virus s'accélère et nous devons plus que jamais le freiner", a souligné Olivier Véran, précisant que 154 personnes se trouvent dans un état grave.

: 800 de plus depuis quand ?





: Bonjour cher @Tom. Un point du ministre de la Santé et du directeur général de la Santé est bien prévu. Il devrait avoir lieu très prochainement même s'il est difficile de vous donner une heure précise. Il sera, comme tous les jours, à suivre en direct dans ce live et dans notre direct.

: Bonsoir, un point sur l'évolution du coronavirus en France est-il prévu ce soir ? Merci pour votre travail et bon courage !

: @Dubitatif @marco : Vous réagissez aux propos du professeur Eric Caumes, qui déplore la saturation du 15 et réclame "un numéro vert, une cellule pour s'occuper des patients inquiets". Le gouvernement a bien mis en place un numéro vert pour répondre aux questions sur le Covid-19, le 0 800 130 000, mais cette plateforme "n'est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux".

: Et le 0 800 130 000 ? Ça n'existe pas ?

: Je ne comprends pas : le Gouvernement, dès les premiers jours, a mis en place un numéro spécifique 0 800 130 000 pour le coronavirus. Pourquoi cette remarque du Pr Caumes sur l’engorgement du 15 ? (...)

