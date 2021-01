DIRECT. Covid-19 : le vaccin Moderna provoque moins de réactions allergiques que celui de Pfizer, selon les autorités sanitaires américaines

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Cette campagne de vaccination contre le coronavirus, objet de multiples interrogations, se retrouve en une de certains quotidiens régionaux. La Voix du Nord se demande si nous serons "tous vaccinés à la fin de l'été", tandis que Le Progrès a réalisé un reportage sur une "brigade de vaccinateurs" en Ehpad dans le Rhône.













: "On a des mauvaises nouvelles effectivement sur certaines livraisons, mais dans l'ensemble, les fournisseurs avaient indiqué que lors du premier trimestre, les capacités de production impliqueraient des volumes limités et que le régime de croisière serait plus atteint aux deuxième et troisième trimestres 2021."



"C'est inévitable" à cause de "grandes incertitudes", explique ce matin sur franceinfo Anne Bucher, ancienne directrice générale de la Santé à la Commission européenne et autrice d'un rapport pour le think tank TerraNova, intitulé Production de vaccins : quels enseignements tirer de l'expérience Covid ?.



: Après le laboratoire Pfizer-BioNtech, AstraZeneca a annoncé à son tour, avant même le feu vert de l'Agence européenne du médicament, un retard de livraisons des doses de son vaccin contre le Covid-19. Le laboratoire anglo-suédois n'en livrera que 31 millions au premier trimestre, au lieu des 80 millions prévus.

: Ces dernières semaines, un étudiant s'est donné la mort et un autre a tenté de se suicider, sur ce campus de Villeurbanne. La communauté étudiante, déjà ébranlée par le Covid-19, se retrouve marquée par ces drames. Pour franceinfo, Charles-Edouard Ama Koffi a passé trois jours dans la résidence universitaire de la Doua à Villeurbanne. Il a rencontré et interrogé des étudiants lors de son reportage.









: Voici un premier point sur l'essentiel de l'actualité :



Il y a un an jour pour jour, un spectaculaire confinement était décrété à Wuhan. La ville est désormais débarrassée du coronavirus, nombre de pays n'ont toujours pas d'autre solution que de restreindre déplacements et activités pour espérer en finir avec une épidémie qui ne faiblit pas.



#COVID_19 En un an, un objet est devenu incontournable dans notre quotidien : le masque. Alors que plusieurs pays déconseillent certains masques en tissu face aux nouveaux variants du coronavirus, l'Organisation mondiale de la Santé et l'Académie de médecine en France jugent que ces derniers sont toujours aussi efficaces.



Des dizaines de personnes ont été arrêtées en Russie en marge des manifestations organisées à travers le pays à l'appel des partisans de l'opposant Alexeï Navalny pour exiger sa libération, en dépit des multiples pressions des autorités.



Le procès en destitution de Donald Trump commencera la deuxième semaine de février au Sénat, après la transmission à la chambre haute de l'acte de mise en accusation de l'ancien président en début de semaine prochaine.