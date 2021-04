DIRECT. Covid-19 : la pression hospitalière s'accentue en France, avec plus de 5 300 malades en réanimation

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: L'ancien footballeur professionnel George Forsyth est devenu hier le troisième candidat à l'élection présidentielle péruvienne à être testé positif au Covid-19, une semaine avant le scrutin. Le Pérou affronte actuellement une seconde vague de l'épidémie, qui a fait 294 morts samedi (un niveau jamais enregistré en 24 heures), mais les autorités ont exclu de reporter l'élection présidentielle.

: Bonjour @nanou, et merci pour les compliments ! Pas de croissants ce matin car l'équipe de franceinfo.fr travaille à 100% en télétravail... mais je glisserai l'idée à mon co-confiné ;) J'imagine que vous parlez du vaccin Pfizer. Mon collègue Fabien Magnenou avait consacré un article il y a quelques semaines aux différents vaccins commandés par l'Union européenne. Vous y trouverez des explications sur leurs différents fonctionnements.

: Bonjour Mathilde, et toute l'équipe. Une petite pensée pour vous en me levant à 6h. J'espère que vous aurez trouvé les croissants en arrivant au bureau !! Tenez bon ! Et merci à vous tous ! Ça va le faire. Vous êtes formidables !! Auj j'ai mon 1er vaccin Spitzer. Il me tardait. J'espère toutefois le supporter, habituée à des allergies médicamenteuses. Rappelez moi ce qui fait la différence entre le spitzer, le Moderna et l'Astrazeneca ?! Merci de votre éclaircissement. Je vous souhaite une belle journée, douce et sereine à vivre. Cordialement.

: De son côté, Le Parisien se concentre sur le verre à moitié plein, et rappelle que plusieurs sites industriels se mettent ces jours-ci à produire des vaccins contre le Covid-19, pour accélérer leur arrivée sur le marché en France.

: Que lit-on ce matin dans vos journaux (en tout cas ceux qui paraissent malgré ce jour férié) ? La Voix du Nord revient sur la visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans un vaccinodrome de Marcq-en-Baroeul (Nord). Plus de 1 100 doses du vaccin AstraZeneca n'ont pas trouvé preneur ce week-end dans le Nord et le Pas-de-Calais à cause de plusieurs centaines de rendez-vous annulés.

: Bonjour @ludovic1956, les activités extrascolaires, y compris individuelles comme les cours de musique, sont suspendues durant quatre semaines, a annoncé le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer.

: Bonjour et bravo. On parle en permanence des activités extrascolaires collectives, mais qu'en est-il des activité extrascolaire individuelle comme les cours de musique donné en cours dit "particulier" (1 élève 1 professeur)ou des cours en groupe d'enfant de 6 personnes ou moins (professeur inclus). Je ne trouve aucune information sur ces activités qui constituent souvent le maillage associatif de notre pays

: Allez hop, un premier point sur l'actualité matinale :



Des dîners parisiens aussi luxueux que clandestins ? Le parquet de Paris a ouvert une enquête après un reportage de M6 sur des agapes interdites. Un organisateur qui avait affirmé anonymement que des ministres y participaient s'est finalement rétracté. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a affirmé que les nouvelles restrictions anti-Covid 19 étaient prévues "à ce stade" pour durer quatre semaines, et que le président de la République pourrait s'exprimer à nouveau devant les Français "d'ici la fin du mois".



• Bernard Tapie et sa femme ont été victimes d'un violent cambriolage dans la nuit de samedi à dimanche. Les malfaiteurs ont dérobé plusieurs objets de valeur, avant de s'enfuir. Voilà ce que l'on sait sur cette affaire.



• Plus de 70 personnes ont péri et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues dans les inondations et les glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles en Indonésie et au Timor oriental, selon des responsables locaux.