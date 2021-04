Covid-19 : 185 décès supplémentaires et 5 341 malades actuellement dans les services de réanimation des hôpitaux

Santé Publique France rattrape son retard. Après avoir connu un problème technique samedi, l'organisme public était de nouveau en mesure, dimanche 4 avril, dans la livraison de ses chiffres liées à l'épidémie de Covid-19. On compte 66 794 cas supplémentaires lors des dernières 48 heures, un effet du bug de la veille, peut-on lire sur son site : "Le nombre total de cas confirmés publié ce jour intègre le rattrapage des données non transmises (ni publiées) la veille. Le chiffre quotidien publié ce jour (+66 794) n’est donc pas à interpréter comme une augmentation exceptionnelle du nombre de cas quotidien. Les 66 794 cas positifs sont, pour 97%, des résultats de tests positifs en date de prélèvement du 01 avril (7 695 cas), du 02 avril (37 069 cas) et du 03 avril (19 789 cas)."

On dénombre, dimanche soir, 5 341 malades du Covid dans les services de réanimation des hôpitaux, qui traitent les formes les plus graves de la maladie, contre 5 273 la veille, et 4 872 il y a une semaine. Il y a eu 270 nouvelles admissions en 24 heures, précise Santé Publique France. Le nombre d'hospitalisations est également en hausse, avec 29 356 patients Covid (un plus haut depuis novembre 2020) dont 1 224 nouvelles admissions en 24 heures (1 730 la veille).

185 décès en 24 heures

Le bilan quotidien de Santé Publique France fait état de 185 nouveaux décès ces dernières 24 heures (contre 187 la veille, et 131 il y a sept jours). Ce qui porte à 96 678 le nombre de décès depuis le début de l’épidémie.

Côté vaccination, le rythme fléchit légèrement. Samedi, on a piqué 194 698 personnes, un peu moins qu'il y a une semaine où la barre des 200 000 avait été franchie. Au total, 9 290 816 personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin en France, selon les données publiées par Santé publique France, soit 13,9% de la population française. Parmi elles, 3 131 644 personnes ont reçu une seconde dose de vaccin.