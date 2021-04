DIRECT. Covid-19 : déconfinement, vaccination, reprise de l'école... Suivez les annonces de Jean Castex à partir de 18 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro, plus des trois quarts de Français (77%) sont favorables à un déconfinement progressif et différencié selon les régions.

: Comme l'avaient bien compris les commentateurs, ce sont bien sûr 100 millions de doses de vaccin AstraZeneca que Bruxelles a renoncé à commander. Merci de m'avoir signalé cette erreur.

: Une porte-parole de la Commission européenne a informé l'AFP que le délai pour lever une option dont disposait l'Union européenne pour commander 100 millions de doses supplémentaires du vaccin d'AstraZeneca avait expiré. Ce qui signifie donc que Bruxelles a renoncé à exercer cette option, sur fond de tensions avec le laboratoire suédo-britannique qui a livré moins de doses que promis.

: Bonjour @Virginie. L'avancée de la campagne de vaccination en France et en Allemagne est effectivement assez comparable. 21,6% de la population allemande a reçu au moins une dose, contre 19,8% en France, mais 6,9% des Allemands sont entièrement vaccinés, contre 7,5% des Français. Rappelons que l'Allemagne compte 83 millions d'habitants et la France 67 millions.

: Je viens de lire l'article disponible sur votre site sur la vaccination en Allemagne. Les pourcentages de la population ayant reçu une ou deux doses sont sensiblement identiques à ceux de la France non ? Il semble donc que tout n'aille pas si mal en France.

: Bonjour @tictactictac. Gabriel Attal expliquait hier que le couvre-feu ne faisant pas partie des mesures annoncées pour quatre semaines début avril, il ne serait pas affecté par la levée des restrictions prévue début mai. Peut-être que la question sera évoquée lors de la conférence de presse qui débute à 18 heures, mais il ne semble pas qu'une décision soit imminente à ce sujet.

: Bonjour franceinfo. Et le couvre-feu ? Une idée ?

: Bonjour chers lecteurs. Hier, à l'issue du Conseil des ministres, Gabriel Attal affirmait que le calendrier de la rentrée n'avait pas bougé : le retour en présentiel reste prévu lundi prochain pour les crèches et les écoles maternelles et élémentaires, et le 3 mai pour les collèges et les lycées.



Aucun changement dans les modalités d'accueil des élèves n'a pas ailleurs été annoncé, mais la rentrée doit être un des sujets principaux de la conférence de presse du gouvernement à 18 heures, avec Jean Castex et Jean-Michel Blanquer. Vous pourrez la suivre sur notre site, et vous devriez avoir les réponses à vos questions à ce moment-là.

: Bonjour FI, je re-tente au cas où : savez-vous si la réouverture des écoles la semaine prochaine concerne aussi les cantines ?

: Bonjour, y a-t-il des nouvelles concernant un possible retour des lycéens cours en demi-groupes ou des lycées en demi-jauge ? Immense merci. Bonne après midi !

: Bonjour, une intervention du Premier ministre pour confirmer la réouverture des écoles et crèches lundi 26 avril est elle prévue ?

: A quoi ressemblent les contrôles mis en place dans les aéroports français pour les rares passagers arrivant d'Inde ? Une équipe de France 3 y a assisté ce matin.





: Un homme a été condamné à cinq mois de prison avec sursis et 105 heures de travail d'intérêt général pour avoir menacé hier le maire de Wingen-sur-Moder (Bas-Rhin) avec une batte de baseball. L'édile lui avait reproché de ne pas porter le masque dans un commerce, rapporte France 3 Grand Est.