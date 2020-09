DIRECT. Coronavirus : de nouvelles mesures attendues cet après-midi à Bordeaux et Marseille

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

• L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'attend à une remontée du nombre de morts du Covid-19 en Europe au début de l'automne. "Cela va devenir plus dur. En octobre, en novembre, on va voir une mortalité plus élevée", a déclaré Hans Kluge, directeur de sa branche européenne.





• Le procès des attentats de janvier 2015 se poursuit pour sa troisième semaine. Aujourd'hui sont entendus les témoignages de policiers qui sont intervenus dans les locaux de Charlie Hebdo. Suivez l'audience en direct avec notre envoyée spéciale sur place.



• Le journaliste et ancien grand reporter François Debré, l'un des quatre fils de l'ancien Premier ministre Michel Debré, est décédé à l'âge de 78 ans, quelques heures seulement après son frère Bernard, annonce sa fille, l'écrivaine Constance Debré.



Des laboratoires français et suédois confirment l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny au Novitchok. L'Allemagne a réitéré "l'appel lancé à la Russie pour qu'elle apporte des éclaircissements à ce qu'il s'est passé", selon le porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert.

: Bonjour @bruceW et merci :). Lors de son allocution vendredi, le Premier ministre Jean Castex a demandé aux préfets de la Gironde, des Bouches-du-Rhône et de la Guadeloupe de lui proposer "d'ici lundi de nouvelles mesures complémentaires" pour lutter contre le Covid-19. Ainsi, la préfète de la Gironde s'exprimera aujourd'hui à 15 heures et celui des Bouches-du-Rhône est attendu à 17 heures. Le préfet de Guadeloupe a déjà proposé de nouvelles mesures ce week-end (comme la restriction des rassemblements) mais doit donner un "plan d'action" au Premier ministre aujourd'hui.

: Bonjour FI et merci pour votre travail, une idée de l'heure à laquelle les préfets des zones concernées (Gironde,BDR et Guadeloupe) doivent faire leurs annonces ? Merci !

: Autre situation qui fait craindre l'apparition de nouveaux clusters : la rentrée universitaire. Face à l’augmentation des contaminations dans les soirées privées, la faculté de médecine de Poitiers a décidé d’interdire les rassemblements festifs. D'autres mesures pourraient être prises dans les universités françaises, explique France 3.



: Un nouveau cluster en Loire-Atlantique ? C'est ce que craint l'Agence régionale de santé, après l'organisation d'une free party à Basse-Goulaine. Près de 2 000 personnes se sont réunies pendant plus de 48 heures. Le maire de Basse-Goulaine a d'ailleurs décidé de porter plainte aujourd'hui après avoir "constaté d'autres éléments au-delà de la possession des terrains qui ont été envahis" sur les lieux. Il veut aussi "voir s'il n'y a pas d'autres dégâts sur des clôtures ou des morceaux de verre qui sont un danger pour les animaux dans les prairies".