Covid-19 : priorisation des tests, quatorzaine réduite... Ce qu'il faut retenir du discours de Jean Castex à l'issue du Conseil de défense

Le Premier ministre a annoncé vendredi de nouvelles mesures dans la lutte contre la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Nous "n'enrayerons l'épidémie qu'en étant prudents et solidaires", "demain dépend de nous, de vous". Le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé depuis Matignon, vendredi 11 septembre, après le Conseil de défense sur le Covid-19.

Il a rappelé la situation épidémique française, la nécessité de respecter les gestes barrières et a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie. Voici ce qu'il faut retenir de son allocution.

Le virus circule "de plus en plus en France"

Jean Castex a ouvert son allocution en rappelant que le Covid-19 "circule de plus en plus en France". Il explique qu'en une semaine, le taux d'incidence est passé de 57 cas pour 100 000 personnes à 72 cas. "Pour la première fois depuis de longues semaines, continue-t-il, nous constatons une augmentation sensible des hospitalisations. Tout confirme que le virus n'a pas baissé en intensité, avec une proportion toujours élevée des personnes âgées." Il note que le virus circule par des jeunes qui sont "souvent" asymptomatiques et "qui finit inévitablement par toucher les personnes vulnérables".

Pour lutter contre la propagation de l'épidémie, "la solution la plus simple et la moins contraignante est d'appliquer les gestes barrières", comme les mesures de "distanciation physique", rappelle-t-il. Désormais, 42 départements sont placés en zone rouge. Jean Castex a ajouté que le ministre de la Santé, Olivier Véran, "reprendra[it] ses points réguliers" sur la situation épidémique française, comme pendant le confinement.

Le circuit de dépistage renforcé pour les personnes prioritaires

Jean Castex a rappelé qu'avec "plus d'un million de tests par jour", la France est "le troisième pays qui teste le plus en Europe". Une "excellente nouvelle", se félicite-t-il, tout en concédant que "cela entraîne un temps d'attente trop important". "Attendre n'est pas grave, ajoute-t-il, sauf si vous êtes prioritaires". "Le circuit de dépistage" sera donc "renforcé pour les personnes prioritaires".

Sont prioritaires les personnes présentant les symptômes du Covid-19, celles qui ont été en contact rapproché avec des personnes contaminées et le personnel soignant. Les laboratoires leur réserveront certains créneaux horaires pour se faire tester. Le Premier ministre a en outre annoncé le recrutement de 2 000 personnes supplémentaires pour le traçage des cas de Covid-19.

La durée d'isolement passe de 14 à sept jours

La durée d'isolement est raccourcie d'une semaine. "Sur proposition du Conseil scientifique, la durée d'isolement sera ramenée à sept jours, c'est-à-dire la durée pendant laquelle il y a un véritable risque de contagion", a déclaré le Premier ministre. Une durée moins longue, mais plus contrôlée. "Il est primordial que chacun respecte strictement cette durée d'isolement, ce qui donnera lieu à des contrôles", a précisé le Premier ministre.

Une évolution "préoccupante" à Marseille, Bordeaux et en Guadeloupe

Le chef du gouvernement a également estimé que l'"évolution des contaminations" était "préoccupante" à Marseille, Bordeaux et en Guadeloupe. Le Premier ministre a donc demandé aux préfets de ces trois zones de lui faire des propositions "d'ici lundi" pour "des mesures complémentaires".

Les personnes âgées incitées à la "prudence"

"Nous ne parviendrons à enrayer cette reprise de l'épidémie qu'en étant tous vigilants et solidaires", a averti Jean Castex. "Je demande en particulier aux personnes âgées d'observer la plus grande prudence au quotidien. Faites attention ! Soyez très prudents. Pour quelques mois encore, nous devons faire preuve d'une responsabilité de tous les instants. D'un civisme exigeant". Il note aussi que les hospitalisations repartaient à la hausse, "avec une proportion élevée de personnes âgées".