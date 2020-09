DIRECT. Covid-19 : 9 843 cas enregistrés en 24 heures en France, de nouvelles mesures attendues

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: "Il va y avoir un élan de rationalisation, car le pourquoi on vient au bureau sera repensé. Ce sera un lieu pour catalyser les rencontres et l'innovation. Après le Covid, on ne viendra pas seulement au bureau pour travailler en solo, ce sera pour échanger et collaborer."



Depuis fin juillet, un salarié sur dix poursuit son activité à distance à cause de l'épidémie de Covid-19, selon le ministère du Travail. Certaines entreprises ont même décidé de basculer en télétravail à plein temps. Franceinfo revient dans cet article sur les conséquences de cette évolution.



: Je vous donne l adresse d un labo sur NancyMon épouse y est allée hier matin Deux personnes à 7 h Elle a entendue 5 minutesIl est beau le monde en région !!!

: 7h30 : voilà 45 minutes que j'attends debout dans la rue. La queue s'allonge.





: Si je peux permettre, covid ou pas il y a toujours de l attente avant l´ouverture des labo pour deux raisons : les examens a pratiquer a jeun et essayer de ne pas arriver trop tard au travail...

: Bonjour Marie-Adélaïde, je fais tous les mois une analyse de sang à jeun, pas d’augmentation de la fréquentation à mon labo du 14e. MAIS il ne faut jamais aller se faire prélever à l’ouverture, c’est là qu’il y a le plus de monde (retraités lève-tôt et travailleurs sans flexibilité sur leurs horaires) à 8h il n’y a aucune attente. Donc attention aux épiphénomènes récurrents et prédictions autoréalisées : on voit la queue aux infos, on veut y aller tôt, alors que c’est le pire moment, tout le monde fait pareil donc plus d’attente... ça vous rappelle pas une histoire de PQ et farine ça?

: Il ne faut pas prendre Paris pour le centre du monde. Ici a Nantes on peut aller, sur rdv, dans un laboratoire du Centre ville, faire des analyses non Covid sans faire la queue et sans stresser. Raison garder svp

: Il y a quelques minutes, j'ai partagé ici la photo envoyée par @Patiente, une internaute contrainte de faire la queue devant un laboratoire parisien afin de réaliser un examen médical (hors test Covid-19). Son expérience a suscité pas mal de réactions dans les commentaires. Des réactions que je n'attendais pas si vives de bon matin, mais pourquoi pas...

: "On a fait le maximum pour maintenir l'esprit festif, tout de même. C'était notre priorité."



Bien que les Bouches-du-Rhône soient une zone rouge de "circulation active du virus", la feria d'Arles aura bien lieu ce week-end. Citée par franceinfo, une adjointe à la mairie de la ville détaille le dispositif mis en place pour faire respecter les gestes barrières.

: A la fin de l'été, le Premier ministre Jean Castex a assuré que la système hospitalier français était suffisamment doté en lits, en masques et en réanimateurs pour affronter une recrudescence du nombre de malades. Mais est-il vraiment prêts à faire face à une deuxième vague ? Nos journalistes Julien Nguyen Dang et Benoît Zagdoun démêlent le vrai du faux.



: Et si réduire sa vie sociale permettait de lutter efficacement contre l'épidémie de Covid-19 ? Cette idée de "bulle sociale" est l'une des mesures envisagées par les membres du Conseil scientifique, mais elle ne fait pas l'unanimité chez les experts, notamment en Belgique où elle est appliquée depuis plusieurs mois. Franceinfo fait le point sur cette stratégie.