Coronavirus : la France franchit le cap des 10 000 nouveaux cas en 24 heures

Ce chiffre est sans précédent depuis le début de la pandémie.

franceinfo avec AFP et Reuters

L'épidémie de Covid-19 accélère en France. L'agence Santé publique France a fait état samedi 12 septembre de 10 561 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, un chiffre sans précédent depuis le début de la pandémie. Le nombre de patients hospitalisés au cours des sept derniers jours s'élève selon elle à 2 432, ce qui fait 75 de plus que vendredi, et parmi eux, 417 ont été admis en réanimation, soit 28 de plus que la veille.

Dix-sept décès supplémentaires ont par ailleurs été recensés, ce qui porte le bilan à 30 910 morts depuis le début de l'épidémie. Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes testées positives par rapport au nombre total de personnes testées) reste stable à 5,4%, et 17 personnes sont décédées en 24 heures.

Le Premier ministre français Jean Castex a lui été testé "négatif" au Covid-19 lors d'un second dépistage réalisé samedi, mettant aussitôt fin à son isolement, sept jours après le contact avec le directeur du Tour de France lui-même infecté.