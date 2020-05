DIRECT. Coronavirus : la France vit son dernier jour de confinement, les appels à la "vigilance" se multiplient

Ce qu'il faut savoir

Après 54 jours de mesures de confinement, la France vit sa dernière journée avant le début du déconfinement, dimanche 10 mai. La prudence reste de mise afin de ne pas relancer la courbe des décès de l'épidémie de Covid-19, au plus bas depuis début avril. À la veille de cette étape cruciale pour essayer d'enrayer la récession économique, les appels se multiplient contre tout relâchement de l'attention et des gestes de protection. Les autorités ont ainsi renouvelé les appels à la "vigilance" en Nouvelle-Aquitaine, région en zone verte, après l'apparition de deux foyers épidémiques, l'un en Dordogne après des obsèques et l'autre dans un collège de la Vienne après une réunion de préparation de la rentrée.

Le nombre de victimes poursuit sa décrue en France. L'épidémie a fait 80 morts en 24 heures, dont quatre seulement en établissements spécialisés et Ehpad, selon la Direction générale de la santé (DGS). Au total, 26 310 décès liés au Covid-19 ont été recensés dans le pays depuis le 1er mars, d'après la DGS.

Au moins quatre millions de cas dans le monde. En seulement quatre mois, la pandémie de coronavirus a touché quatre millions de personnes, et provoqué la mort de 277 000 malades, d'après un comptage mondial réalisé samedi soir par l'AFP. Des chiffres calculés à partir de sources officielles, mais sans doute bien inférieurs à la réalité.

Plusieurs pays entament leur déconfinement. En parallèle de la France, certaines restrictions seront désserrées dès lundi en Belgique, en Grèce, en République tchèque, en Croatie, au Danemark et aux Pays-Bas ou encore en Ukraine et en Albanie. En Espagne, les deux principales villes, Madrid et Barcelone, resteront à l'écart de la nouvelle phase de déconfinement débutant elle aussi lundi.

De nouvelles restrictions en Corée du Sud. Les autorités de Séoul ont annoncé la fermeture jusqu'à nouvel ordre de tous les établissements nocturnes (bars et discothèques), après qu'un jeune homme a contaminé des dizaines de personnes le week-end dernier, en fréquentant les établissements d'un quartier branché de la capitale.