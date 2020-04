DIRECT. Coronavirus : la barre des 150 000 morts est franchie dans le monde

Ce qu'il faut savoir

La pandémie de coronavirus a franchi le cap des 150 000 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe, selon le bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi 17 avril. Ce sombre bilan alimente les suspicions sur la situation en Chine, quand bien même Pékin a revu ses chiffres à la hausse. Près de six humains sur dix sont en confinement, avec 4,5 milliards de personnes contraintes ou incitées à rester chez elles pour lutter contre la propagation du Covid-19. Suivez notre direct.

Le nombre d'hospitalisations baisse pour le troisième jour en France : 31 190 personnes atteintes du coronavirus sont encore hospitalisées, a annoncé Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Il y a également 221 patients en moins en réanimation. "La baisse est lente mais elle est là", a-t-il déclaré. "Ne relâchons pas nos efforts, le confinement commence à porter ses fruits", a-t-il insisté. Au total, 18 681 décès ont été comptabilisés en France en lien avec cette pandémie depuis le 1er mars, dont 11 478 en hôpital et 7 233 en Ehpad et établissements médico-sociaux, a-t-il précisé.

Emmanuel Macron "ne souhaite pas de discrimination" des personnes âgées dans le cadre du déconfinement progressif annoncé après le 11 mai et donc "en appellera à la responsabilité individuelle" de chacun, a indiqué l'Elysée dans un communiqué, vendredi. Le chef de l'Etat a souhaité faire cette mise au point en voyant "monter le débat sur la situation de nos aînés, après les déclarations du professeur Jean-François Delfraissy". Celui-ci avait dit mercredi au Sénat que "pour les personnes d'un certain âge, de 65 ou 70 ans, (...) on continuera le confinement".

L'épidémie "sous contrôle" en Allemagne. Le gouvernement allemand a annoncé vendredi que l'épidémie était désormais "sous contrôle" dans le pays après un mois de restrictions sociales. Berlin va fabriquer à partir d'août sur son territoire quelque 50 millions de masques par semaine pour éviter une deuxième vague.