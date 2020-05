DIRECT. Coronavirus : l'appli StopCovid débattue au Parlement

Ce qu'il faut savoir

L'Europe poursuit son déconfinement et cherche à se relancer face à l'épidémie de coronavirus. La pandémie de Covid-19 cède du terrain sur le Vieux Continent mais reste menaçante en Amérique du Sud. En France, le Parlement se prononce, mercredi 27 mai, sur l'application gouvernementale StopCovid, pour tenter d'enrayer cette épidémie qui a mis à genoux l'économie, notamment l'industrie automobile dont l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi dévoile un plan de redressement. Suivez les dernières informations dans notre direct.

L'appli StopCovid débattue au Parlement. Critiquée au sein même de la majorité, l'application sera débattue par les députés à partir de 15 heures à l'Assemblée, et dans la soirée au Sénat. Mais leur vote ne sera pas contraignant et les Français devraient pouvoir la télécharger dès ce weekend. L'appli pour smartphone StopCovid doit permettre à ses utilisateurs d'être alertés s'ils ont croisé une personne contaminée par le Covid-19, à moins d'un mètre, pendant au moins 15 minutes. La Cnil a donné mardi son feu vert, estimant que l'application respectait les différentes dispositions législatives relatives à la protection de la vie privée.

Un pari à mille milliards d'euros. C'est aujourd'hui que la Commission européenne dévoile son plan pour relancer les économies des 27 membres de l'Union européenne éprouvées par la pandémie. Ce plan de relance est très attendu, mais se heurte déjà aux oppositions entre pays du nord et du sud.

Deuil national en Espagne. En Europe, si le déconfinement se poursuit, on n'oublie pas non plus les morts. L'Espagne entame mercredi un deuil national de dix jours en mémoire des victimes du coronavirus, qui a tué plus de 27 000 personnes dans le pays.

Des ravages en Amérique du Sud. Le Pérou a enregistré un nombre record de 5 772 nouvelles contaminations au coronavirus en 24 heures, pour un total de près de 130 000, a annoncé mardi le ministère de la Santé. "En Amérique du Sud, nous sommes particulièrement inquiets étant donné que le nombre de nouveaux cas enregistré la semaine dernière au Brésil est le plus haut sur une période de sept jours, depuis le début de la pandémie", a déclaré mardi Carissa Etienne, directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), basée à Washington.