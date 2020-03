DIRECT. Covid-19 : le salon Livre Paris, plus gros événement littéraire français, est annulé

Le salon devait se tenir du 20 au 23 mars, porte de Versailles, à Paris.

"Notre sens de la responsabilité nous oblige à ne prendre aucun risque avec la santé de toutes celles et ceux qui font le succès de Livre Paris." Les organisateurs du salon du livre de Paris, prévu du 20 au 23 mars, porte de Versailles, ont annoncé, dimanche 1er mars, l'annulation de l'édition 2020 du plus grand rendez-vous littéraire de France. Cette décision a été justifiée par les "décisions gouvernementales d'interdire des rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu confiné" pour lutter contre l'épidémie de coronavirus Covid-19. Suivez l'évolution de la situation dans notre direct.

• Le Louvre fermé. Le Musée du Louvre, lieu emblématique du tourisme dans la capitale française, qui a accueilli 9,6 millions de visiteurs en 2019, est resté fermé dimanche. Le personnel a invoqué son droit à cesser le travail en cas de danger, a annoncé la direction, sans préciser si l'établissement rouvrirait lundi.

• Des rentrées annulées dans le Morbihan. Plusieurs crèches et établissements scolaires des secteurs de Crach, Carnac et Auray vont rester fermés, lundi, après que plusieurs cas de coronavirus "potentiellement liés entre eux" ont été recensés dans le département. La décision préfectorale a été prise tardivement, vers 23h45 dimanche, en raison d' une "grappe de cas identifiés".

• La barre des 3 000 morts franchie dans le monde. En Chine, où le virus est apparu fin 2019, les autorités ont annoncé 42 nouveaux décès, lundi, portant le bilan de la maladie dans le pays à 2 912 morts et celui dans le monde à plus de 3 000. Les 202 nouveaux cas signalés lundi en Chine continentale constituent toutefois le plus faible chiffre quotidien depuis fin janvier.

• Un mouvement religieux visé en Corée du Sud. La Corée du Sud, deuxième pays le plus touché après la Chine, a atteint un total de plus de 4 000 contaminations, dont 22 mortelles. La mairie de Séoul a porté plainte pour homicide contre les dirigeants de l'Eglise Shincheonji de Jésus, en accusant ce mouvement religieux de ne pas avoir permis d'empêcher la propagation de l'épidémie. Pas moins de 60% des cas confirmés dans le pays sont liés à cette puissante mais opaque organisation, accusée par ses détracteurs d'être une secte.