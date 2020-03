Dimanche enquêtes. Aux origines du coronavirus

Un pangolin soigné dans un zoo de Singapour le 14 décembre 2018. (ROSLAN RAHMAN / AFP)

Le coronavirus Covid-19, apparu en Chine, est devenu en trois mois un phénomène mondial, une pandémie provoquant une crise sanitaire inédite et des mesures jamais mises en oeuvre, comme le confinement de pays entiers.

Dans son enquête pour lesjours.fr, Cécile Cazenave retrace le chemin du coronavirus en remontant aux pangolins et aux chauves-souris, animaux par qui la maladie est arrivée. Elle explique, en faisant témoigner plusieurs chercheurs, comment, en bouleversant l’équilibre des écosystèmes, l’humain se retrouve à cohabiter avec des mammifères, oiseaux, insectes et micro-organismes potentiellement pathogènes, et comment cela peut aboutir à la catastrophe que l'on connaît aujourd'hui.

"La fin du monde", une enquête de Cécile Cazenave à lire sur lesjours.fr