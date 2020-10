Le couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron porte un nouveau coup aux bars, salles de spectacle, et restaurants. Mais l'exécutif a tapé à côté de la cible, selon Jean Luc Mélenchon, qui a réagi dans un tweet très relayé en affirmant que 60% des contaminations avaient lieu au travail, à l'école, et à l'université.

Le leader de la France Insoumise s'appuie sur le dernier bulletin de Santé publique France. On y lit que 35,3% des 1070 clusters en cours d’investigation concernent le « milieu scolaire et universitaire », et 20% les « entreprises privées ou publiques ». Pas loin de 60%, donc. À contrario, les bars et restaurants ne représentent qu'une dizaine de clusters. Mais voilà, il est impossible de se baser sur ces chiffres pour affirmer que les contaminations en général se font dans un lieu plutôt qu’un autre.

Les clusters identifiés concernent moins de 40 000 cas. Soit 6% du total des contaminations sur la même période. Et ils ne sont pas forcément représentatifs du reste des cas.

Certains foyers de contamination sont en effet beaucoup plus difficiles à identifier que d'autres. C'est justement le cas des bars ou des transports. Les gens peuvent y avoir été infectés, sans se connaître. D'où la grande difficulté à remonter le fil et à les identifier comme cluster. À la différence d'une salle de classe, d'un amphi, ou d'une entreprise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les restaurateurs prennent aujourd'hui nos coordonnées... En fait, l'endroit où les Français se contaminent est, en bonne partie, inconnu. Et ne peut être déduit des clusters identifiés.

