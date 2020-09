Désintox. Non, les cas positifs de Covid-19 ne baissent pas

C'est le combat du moment autour de la Covid, entre les alarmistes, qui mettent en garde contre la deuxième vague, et les rassuristes, qui jurent que la menace n'existe pas.

Laurent Toubiana, chercheur à l'INSERM, fait partie des seconds. L'épidémiologiste dénonçait notamment sur RT la communication trompeuse des autorités à propos du chiffre de cas positifs quotidiens : « Le nombre qu'on donne aujourd'hui c'est 8577. Et il y a quatre jours, il était de 3287. Il y a trois jours, c'était 1239, pourquoi ne nous a-t-on pas prévenu qu'il n'y avait pas une hausse exponentielle, mais au contraire, que la courbe baissait ? »



Les données que mentionne Laurent Toubiana sont exactes. Le mercredi 9 septembre, on évoquait bien 8577 cas. Quatre jours avant, le samedi, on était à 3287, puis à 1239 le dimanche. Ces chiffres quotidiens sont accessibles en ligne. Pourquoi alors les médias et responsables politiques n'ont pas insisté sur les faibles valeurs du samedi et du dimanche ? Pourquoi n'avoir pas dit qu'entre le samedi et le dimanche, la courbe baissait ? Tout simplement parce que cela n'a aucune valeur. N’en déplaise aux rassuristes : si les données du week-end sont basses, c'est parce qu'elles traduisent la moindre activité des laboratoires.

Depuis des semaines, on observe le même phénomène : le nombre de nouveaux cas positifs baisse nettement le samedi, et s'effondre le dimanche, avant de remonter en flèche lundi. Et cela ne veut pas dire, hélas, que l'épidémie a baissé pendant deux jours. On peut discuter de la gravité, ou pas, de l'augmentation du nombre des contaminations. Mais on ne peut pas nier, en revanche, qu'il a augmenté régulièrement depuis mi-juillet.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/