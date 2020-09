Désintox. Non la Covid-19 n\'a pas été créée avant 2019

Depuis deux jours, les conspirationnistes ont fait une sacrée trouvaille, censée prouver que la Covid-19 a été créée avant 2019. Sur le site de la banque mondiale, on trouve en effet une liste, par pays, recensant les importations et exportations de « Kits de tests Covid-19 » pour l'année 2018. « Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cela ? Pourquoi tous ces pays achetaient des kits de test Covid-19 en 2018 ? Je pensais que la Covid-19 n'existait pas avant cette année », demande un twitto.

En quelques heures, les interrogations deviennent virales et prennent parfois des accents complotistes. Les captures d'écran se multiplient, et sont reprises sur Twitter, ou encore sur les forums Reddit et 4Chan.



Pourtant, pas de quoi s'affoler : si la présentation est assurément trompeuse, il s’agit en fait d’une liste de produits qui peuvent être utilisés pour traiter la Covid-19 et qui existaient déjà avant, comme les réactifs et adjuvants nécessaires pour les tests. Utilisés dans d’autres situations, par exemple, pour détecter d’autres virus, comme la grippe, ces produits ont forcément fait l’objet d’échanges commerciaux avant l’apparition de la Covid.



Pourquoi alors sont-ils listés aujourd’hui sous l’appellation Covid-19 par la Banque Mondiale ? Tout simplement parce que le système harmonisé des biens commerciaux a fait l’objet d’une mise à jour de ses codes au moment de la Covid pour aider les pays à avoir une idée globale des stocks et échanges sur ces produits en tension. Comme les réactifs pour les tests, qui ont largement manqué au plus fort de la crise. Devant l’ampleur des réactions, la Banque Mondiale a modifié en urgence ses pages pour faire apparaître ces produits sous le nom “tests médicaux” et non plus “test covid”.

