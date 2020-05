Désintox. Mortalité et Covid-19 : les chiffres trompeurs de Vikash Dhorasoo

« Quelqu’un pourrait me rappeler pourquoi on a mis le monde entier en confinement pour la maladie classée 17 au rang mondial en nombre de morts ? » C’est la question que pose l’ancien footballeur et candidat à la mairie de Paris, Vikash Dhorasoo, dans un tweet partagé et liké plusieurs centaines de fois. À l’appui de son message, un graphique en anglais, qui compare le nombre de morts par jour causés par différentes maladies dans le monde. Plus de 3000 pour la tuberculose, plus de 2000 pour l’hépatite B, ou le VIH... Et effectivement, au 17e rang, apparaît le coronavirus, avec “seulement” 56 morts par jour.

Ce graphique, emprunté à un groupe Facebook de soutien à Donald Trump, est trompeur à bien des égards. D’abord, ces chiffres datent d’il y a plus de deux mois, comme l’indique la date tout en bas de l’image : “9 mars”. Le Covid causait, à l’époque, en moyenne une cinquantaine de morts par jour. Mais du 1er février à la mi-mai, ce chiffre quotidien a grimpé à près de 3000, selon les chiffres du centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Avec de grandes différences sur la période, puisque certaines semaines, il y a eu près de 5000 décès quotidiens en moyenne. Et ce, en dépit des mesures de confinement strictes et inédites qui ont été prises dans un grand nombre de pays sur la planète.

Qui plus est, ces données sont sous-évaluées. En effet, les organisations internationales s’appuient sur les déclarations des autorités nationales, qui ont de grandes difficultés à estimer la réelle mortalité du virus. Il est prématuré de prétendre faire aujourd'hui le bilan du Covid, à fortiori en se basant sur des chiffres vieux de deux mois.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

