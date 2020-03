VRAI OU FAKE Désintox. Le Premier ministre slovaque n'est pas atteint du coronavirus

Le Premier ministre slovaque Peter Pellegrini a été hospitalisé à une semaine des élections dans son pays. La nouvelle a fait naître de nombreuses rumeurs en Europe.Le Premier ministre slovaque Peter Pellegrini a été hospitalisé à une semaine des élections dans son pays. La nouvelle a fait naître de nombreuses rumeurs en Europe: le chef du gouvernement aurait eu des symptômes du coronavirus. L’information est apparue d’autant plus inquiétante qu’il était aux côtés des 26 autres dirigeants européens à Bruxelles, la veille de son hospitalisation. «Le 1er ministre de la Slovaquie Peter #Pellegrini hospitalisé pour #Covid_19. Il était à un sommet européen avec #Macron. Pas d'autre choix que de mettre Macron en quarantaine!», tweete ainsi un habitué des fake news. La rumeur a enflé à tel point que Pellegrini a dû démentir en personne sur twitter. Il souffre en fait d’une pneumonie. Si l’hospitalisation est réelle, la rumeur de coronavirus n’a pas du tout été évoquée en Slovaquie. Alors, d’où est venue la rumeur? C’est le premier ministre lui-même qui a annoncé son hospitalisation sur Facebook. Aux médias, son cabinet indique dans un premier temps qu’il souffre d’«une infection respiratoire aiguë, et de hautes températures». Pas plus. Mais des journalistes européens remarquent l’information et des médias espagnols font en premier le lien. «Le Premier ministre Slovaque est malade, avec des symptômes compatibles avec le coronavirus», indique par exemple La Sexta, qui a depuis corrigé son article. «En cas où il serait confirmé que Pellegrini a été infecté par le coronavirus, les chefs d’État et de gouvernement de toute l’Europe devraient envisager une quarantaine de deux semaines», note ABC. En quelques heures, le mal est fait. La rumeur accélère, et le premier ministre est obligé de démentir. De fait, la Slovaquie n’a pour l’instant aucun cas de covid-19. En cas d’infection, le chef du gouvernement aurait été… le patient zéro du pays.