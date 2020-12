Désintox. Covid-19 : non, les vaccins ne modifieront pas notre ADN

Les vaccins contre la Covid-19 vont-ils faire de nous des OGM ? C’est ce qu’on peut entendre, chez les plus sceptiques. Ou lire dans ce texte abondamment partagé du docteur Christian Perronne, selon qui il existe « un risque réel de transformer nos gènes définitivement. » Les vaccins annoncés par Pfizer/BioNTech et Moderna sont des vaccins dits à “ARN messager”. Ce type de vaccins n’a jamais été déployé à grande échelle, d’où des interrogations légitimes. Mais il est inexact de dire qu’ils modifient nos gènes pour toujours.

Pour comprendre, regardons une cellule du corps humain : au centre, un noyau, où est stocké l’ADN. Il baigne dans du cytoplasme, et l’ensemble est protégé par une membrane. L’ADN contient les recettes de fabrication des protéines, essentielles à la vie des cellules et de tout organisme, mais il ne les fabrique pas. Ces « recettes » doivent d’abord être traduites sous forme d’ARN, une molécule moins stable que l’ADN, et être acheminées vers le cytoplasme, où a lieu la fabrication. L’ARN devient alors “ARN messager”.

L’idée du vaccin à ARN messager est d’introduire dans le cytoplasme de nos cellules des “recettes” éphémères pour assembler les molécules caractéristiques du coronavirus, et notamment la protéine Spike, qui permet au coronavirus de rentrer dans nos cellules. Ce qui lui permet d’apprendre à fabriquer des anticorps contre le virus. Mais cet ARN messager ne migrera pas vers l’ADN des cellules. Seuls les rétrovirus – comme le VIH – savent opérer une telle “rétro-transcription”. Le coronavirus, lui, ne sait pas le faire.

