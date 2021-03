Désintox. Covid-19 : non, les hospitalisations n'ont pas connu de baisse samedi 20 mars.

Enfin un signal d'espoir ? Alors que dix-neuf départements viennent d'être placés en confinement, plusieurs médias ont cru déceler, samedi, une amélioration de la situation sanitaire en France, à l'image de France Info qui, sur Twitter relayait ce message encourageant : « la France enregistre une légère baisse des nouvelles hospitalisations et des entrées en réanimation ».

Une affirmation appuyée par les chiffres : le nombre d'admissions quotidiennes en service de réanimation était effectivement de 317 samedi 20 mars, contre 382 jeudi. Même chose pour les nouvelles hospitalisations en 24 heures, qui se sont élevées à 1348 samedi, après 1661 l'avant-veille.D'autres médias ont repris la même bonne nouvelle, provenant d'une dépêche AFP.

Hélas, les chiffres bruts délivrés par l'agence de presse n'ont pas grand sens. On le sait désormais, depuis un an que dure cette épidémie, les données communiquées le week-end par les hôpitaux sont toujours inférieures à celles de la semaine. En raison d'un personnel réduit les samedi et dimanche, cette formalité administrative de remontée des informations est souvent reportée au lundi et mardi, conduisant à une sous-estimation des données le week-end.

C'est pourquoi il faut toujours appréhender ces chiffres en moyenne sur sept jours, afin d'éviter cet écueil statistique. La baisse se transforme alors en hausse : le nombre d'entrées quotidiennes en réanimation samedi 20 mars, en moyenne sur les sept derniers jours, se monte à 352, contre 333 l'avant-veille. Même chose pour les nouvelles hospitalisations en 24 heures, qui s'élèvent finalement à 1565 samedi, contre 1492 le jeudi.

France Info a fini par apporter un correctif à son tweet initial. Et se corriger en disant que les nouvelles sont, hélas, moins bonnes qu'annoncées.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

