Désintox. Covid-19 : non, les femmes accouchant ne seront pas séparées de leur bébé par une bâche en plastique

Des nouveau-nés séparés de leur mère par une bâche en plastique. C’en est trop pour les corona-sceptiques. Dans une vidéo virale partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir une femme qui vient d’accoucher, découvrir son bébé à travers un film plastique. Choqués par ces images, des internautes déplorent que la mère n’ait pas pu tenir son propre enfant dans les premiers instants de sa vie à cause des mesures liées au coronavirus. « Ça suffit » notent-ils.

Leur présentation de cette scène sur des groupes conspirationnistes et l’application Telegram est erronée et manque de contexte. À l’origine, cette vidéo a été postée sur le réseau social TikTok par Melina Tesi, une youtubeuse américaine qui a accouché d’un petit garçon le 4 février. Mais selon ses propres explications, le drap en plastique qui la séparait de son bébé sur la vidéo n’est pas lié au coronavirus. Dans un commentaire, qui l’interroge sur la présence de cette bâche, elle répond : « c'est à cause de la procédure de césarienne. Je ne pouvais pas bouger mes bras ou quoi que ce soit, donc le mieux qu'ils pouvaient faire était de me le montrer à travers le plastique transparent. »

Lors d’un accouchement par césarienne, il y a toujours un champ opératoire entre le chirurgien et le visage de la mère, explique Mathilde Delespine, sage-femme coordinatrice de la Maison des femmes de Seine Saint Denis. S’il est d’habitude opaque, depuis quelques années certains hôpitaux aux États-Unis proposent des films transparents, qui permettent à la mère de voir son bébé dès qu'il est venu au monde. De nombreuses photos existent sur les réseaux sociaux, qui ont été postées bien avant la pandémie de coronavirus.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/

Sur Twitter : https://twitter.com/ArteDesintox