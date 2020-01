Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont diffusé des photos de pharmacies qui proposent des produits préventifs contre le coronavirus.

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de s'étendre en Chine, la maladie suscite l'inquiétude. Certains en profitent-ils ? Sur les réseaux sociaux, on a vu ces derniers jours des photos de pharmacie en France qui proposent un médicament contre le virus.

Si certaines sont des montages grossiers, repérées rapidement par les internautes, l'un des tweets a été particulièrement partagé, avec plus de 6 000 partages en 24 heures. On y voit l'intérieur d'une pharmacie qui propose un "spray assainissant contre le coronavirus", selon une pancarte devant le présentoir. Pourtant rien n'indique que l'image soit vraie et surtout ce traitement est totalement inefficace. La cellule Vrai du faux de franceinfo vous explique pourquoi.

Profiter de la crainte des gens pour se faire de l’argent.... SCANDALEUX !! #CoronavirusFrance #coronavirus pic.twitter.com/0DHbVtMKeT — Jo (@J_o_a_n_i_e) January 28, 2020

La personne qui diffuse la photo, prise à Paris dit-elle, assure qu'elle en est bien l'auteure, sans plus de précisions. Le Conseil de l'Ordre des pharmaciens l'a d'ailleurs invitée, directement sur les réseaux sociaux, à déposer une plainte sur son site internet. Sans signalement, l'Ordre ne peut pas agir auprès de la pharmacie. Pourtant, mercredi 29 janvier à la mi-journée, aucune plainte n'a été déposée selon l'Ordre des pharmaciens, alerté par les photos qui circulent.

Que cette photo soit vraie ou fausse, l'utilisation de ce produit contre le coronavirus est totalement inefficace, explique Serge Smadja, le secrétaire général de SOS Médecins. "Il n'y a pas d'anti-coronavirus disponible aujourd'hui sur le marché. N'importe quel médecin pourra vous assurer qu'utiliser un spray ne prémunit évidemment pas contre le coronavirus".

Et pour éviter toute propagation, le plus efficace reste les gestes classiques, comme pour la grippe. C'est-à-dire se laver les mains ou utiliser des mouchoirs à usage unique, précise le ministère de la Santé.