Des films d’animation pour apprendre aux enfants les gestes barrières

C’est l’histoire d’une bande de passionnés, à Annecy (Haute-Savoie), qui vibre aux premiers coups de crayons. Lorsqu’ils ont découvert les illustrations de la dessinatrice Coeur d’Artiflo sur les gestes barrières expliqués aux enfants, ils ont dégainé leurs créativité pour les animer. Une démarche citoyenne et une belle envie de partager. "Nous, on sait pas coudre. Donc on ne pouvait pas faire de masques. (…) Donc on s’est dit que l’on ferait des dessins animés (…) et on va offrir ça aux enfants", raconte Madjid Chamek, le directeur du studio In the Box.



Des vidéos présentées sur les sites de l’Unesco

L’idée, c’était juste de dédramatiser la situation et d’illustrer les règles d’hygiène. Véritables outils pédagogiques, ces neuf films sont en train de faire le tour du monde. Le studio d’animation In the Box et la société des Films du cygne n’en reviennent pas. Les dernières versions internationales sont en cours de finalisation pour être diffusée sur les sites de l’Unesco.

