Des ascenseurs sans contact pour lutter contre le Covid-19, l'innovation d'une PME niçoise

Ce sont de véritables vecteurs de contamination auxquels on ne fait pas toujours attention: les boutons d’ascenseur. Un petit fabricant de Saint-André-de-la-Roche, près de Nice, a développé plusieurs systèmes sans contact pour éliminer les risques.

Parmi les idées élaborées : une pédale particulièrement pratique. "C’est utile pour les monte-charges, pour les hôpitaux, pour les Ehpad, de manière à appeler l’ascenseur même avec les mains chargées", détaille Frédéric Chané, directeur technique de Ciel Ascenceurs, qui fabrique depuis 23 ans des élévateurs 100% français.

Autre solution proposée, des boutons infrarouges qui détectent la présence humaine. "On s’approche, entre deux et quatre centimètres, et l’appel se fait automatiquement". Ou encore une application pour appeler l’ascenseur depuis son smartphone.

Les commandes vocales expérimentées

Du sur-mesure qui permet à la PME familiale d’apporter sa contribution à la lutte contre le coronavirus et de faire face à la concurrence des géants du secteur. "On espère bien amener une solution en plus pour pouvoir respecter les gestes barrières et, pourquoi pas, faire avancer la réouverture d’établissements recevant du public qui pourraient être totalement sécurisés", explique Siegrid Chané, directrice commerciale.

Prochaine innovation en préparation pour l'entreprise azuréenne, l’ascenseur à commande vocale.