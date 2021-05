Week-end de la Pentecôte : les Français profitent de la levée de plusieurs restrictions

Le week-end de la Pentecôte s’annonce très agréable pour une grande partie des Français vendredi 21 mai. Nombreux sont ceux qui ont choisi de partir près de la mer profiter du soleil et surtout des nombreuses réouvertures. Il est désormais possible de pratiquer du sport sur la plage ou même d’aller se rejoindre autour d’un verre en terrasses, qui sont désormais rouvertes. Les habitants peuvent en profiter davantage avec la mise en place du couvre-feu à 21 heures, soit deux heures plus tard qu’auparavant.

Les hôtels affichent complet

À Bandol, dans le Var, les touristes affluent pour venir profiter de la plage et des environs. Une vague d’arrivée de personnes qui ravit les restaurateurs mais aussi les établissements touristiques comme les hôtels de la ville. En ce qui concerne l’hôtel Île Rousse, les réservations affichent complet : les 67 chambres ont toutes trouvé preneur.