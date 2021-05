Week-end de la Pentecôte : "Il y a un vrai désir de vacances et de littoral", selon le directeur général de Protourisme

Le week-end de la Pentecôte s'annonce aussi prometteur que celui de l'Ascension pour les professionnels du tourisme. "Les chiffres sont sensiblement les mêmes", affirme sur franceinfo Didier Arino, le directeur général de Protourisme soit 12 millions de Français ayant effectué une réservation d'hébergement. "Il y a un vrai désir de vacances et de littoral avec une accélération des réservations pour l'été", se réjouit-il.

franceinfo : C'est une sorte de week-end test du déconfinement ?

Didier Arino : Oui, ça a déjà très bien fonctionné pour le week-end de l'Ascension puisque malgré la fermeture des restaurants le week-end dernier, il y avait 12 millions de nos concitoyens qui sont partis en court séjour. Ce week-end, les chiffres sont sensiblement les mêmes malgré une météorologie fort défavorable. Les hébergements touristiques marchands sont remplis à plus de 80%. On voit un vrai désir de vacances, avec une accélération des réservations pour l'été dans quasiment tous les types d'hébergement.

Où les Français vont-ils partir ce week-end ?

Il y a un vrai désir de littoral, avec des mouvements très importants vers l'ensemble du littoral français. La façade atlantique est extrêmement bien réservée mais c'est aussi le cas pour la Méditerranée, avec des taux occupation assez extraordinaire dans des stations comme le Grau du Roi, comme La Grande-Motte, le bassin d'Arcachon, La Rochelle, ou encore le Pays Basque. Les Parisiens vont plutôt en Normandie et en Bretagne, les Lyonnais sur la Méditerranée.

Et qu'est-ce qui marche le mieux, les hôtels ou les maisons privées ?

Les locations de meublés entre particuliers, que ce soit les gîtes pour l'espace rural ou les locations via les plateformes que l'on connaît bien. Il y a aussi les villages de vacances qui vont commencer à rouvrir, car les protocoles sanitaires sont clarifiés.

On sait que l'hôtellerie, lorsqu'il y a l'ouverture des restaurants, bénéficie d'une accélération des réservations. Ça fait du bien au secteur du tourisme. Didier Arino à franceinfo

Cet été, les vacances seront à l'évidence françaises pour une grande partie de nos concitoyens. Mais à la différence de l'an passé, où quasiment 95% des séjours se sont fait en France, avec cette perspective de vaccins, de passeport sanitaire et d'ouverture des frontières, on risque d'avoir un mouvement assez fort de réservations vers les destinations européennes. À l'inverse, on aura aussi la venue des clientèles européennes, qui pèse 80% des clientèles étrangères. Ça laisse de belles perspectives pour le tourisme.