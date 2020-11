VIDEO. Vacances de Noël : "Les billets de train et d'avion que vous achetez aujourd'hui sont remboursables sans frais", rappelle Jean-Baptiste Djebbari

"Les billets de train et d'avion que vous achetez aujourd'hui sont remboursables et échangeables sans frais", a affirmé vendredi 6 novembre sur franceinfo Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, pour tenter de rassurer les Français qui s'interrogent sur les vacances de fin d'année. Le confinement doit durer, au minimum, jusqu'au 1er décembre.

"Je ne présage pas de ce que sera la situation après le 15 décembre, à l'occasion des fêtes de Noël et après, mais ce qui est sûr, c'est que l'achat peut être remboursé au dernier moment et sans frais", rappelle le ministre délégué.

Le nouveau déconfinement "sera accompagné d'une reprise des TGV. À partir du moment où on déconfine, on augmentera l'offre de transport et donc on augmentera l'offre de TGV et donc les places disponibles en vente sur internet seront augmentées". Cela ne posera aucun problème puisque les Français s'y prennent à la dernière minute, selon Jean-Baptiste Djebbari. "Les Français ont réservé très majoritairement la semaine d'avant pendant les vacances d'été. Je pense qu'ils attendront pour les vacances de Noël comme pour les vacances d'été."