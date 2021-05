Lila Bouadma, membre du Conseil scientifique et réanimatrice à l'hôpital Bichat, invitée sur franceinfo mardi 11 mai, estime que les réouvertures des restaurants, cinémas et magasins sont prématurées.

"Le fait que ces réouvertures ne soient pas liés à des critères sanitaires stricts nous rend inquiets", a prévenu Lila Bouadma, membre du Conseil scientifique et réanimatrice à l'hôpital Bichat, mardi 11 mai sur franceinfo à propos du calendrier de déconfinement confirmé lundi par le Premier ministre Jean Castex.

"Le conseil scientifique s'est saisi de cette question et a émis un avis à la fin de la semaine dernière sur notre inquiétude qui est perceptible, sur ce qu'il va se passer" Lila Bouadma à franceinfo

"Dans d'autres pays, je pourrais parler de l'Angleterre, poursuit-elle, ils ont écrasé la courbe épidémique très fortement, ils ont beaucoup, beaucoup vacciné" et ensuite ils ont décidé de rouvrir "en fonction de critères sanitaires". Tandis qu'en France, "ces réouvertures sont [programmées] à des dates extrêmement précises, c'est rythmé et c'est ça qui nous rend inquiets. On aurait préféré que ces réouvertures soient guidées par des critères sanitaires. On peut être inquiets et il peut se passer quelque chose".

Lila Bouadma critique notamment le critère fixé par le président de la République Emmanuel Macron d'un taux d'incidence de 400 cas pour 100 000 habitants dans un département pour permettre ces réouvertures. Ce critère est selon elle "très très élevé, c'est ce qui va probablement causer problème".

La réanimatrice juge "très important" de savoir "jusqu'où" le taux d'incidence va baisser. "Est-ce que le 19 mai, ça aura baissé suffisamment ? Auquel cas, le fait de réouvrir le 19 mai, si ça a beaucoup baissé, que je suis dans des critères acceptables, ça ne cause aucun problème. On peut avoir juste, mais on peut aussi se tromper."