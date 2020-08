Van aménagé : la tendance de l'été

Un simple fourgon en apparence mais qui cache en réalité une petite maison, deux parents, deux enfants et même un chien. Ensemble, ils ont parcouru 3 000 kilomètres en trois semaines dans six mètres carrés. Pas besoin de tente, les parents ont un matelas au-dessus des meubles de cuisine. Les filles dorment sur les sièges arrières.

Un autre mode de vacances

Des nuits paisibles et des journées pleines d'activités. La vie en van permet d'allier amour de la nature et découverte de coins atypiques. Autre avantage : pouvoir emporter partout avec soi les équipements sportifs pour toute la famille. Les Français sont de plus en plus nombreux à opter pour ce mode de vacances. Encore plus depuis le déconfinement, car il permet de voyager en évitant la foule. Comptez entre 400 et 800 euros pour une location d'une semaine.

