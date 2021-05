Tourisme : à Malo-les-Bains, vacances pluvieuses, vacances heureuses

Ce besoin de s'aérer se fait ressentir partout en France. Et même si le soleil n'est pas toujours au rendez-vous, comme dans le Nord, on en profite quand même comme on peut.

Ils sont venus de Normandie pour se retrouver dans le Nord. Au programme : une réunion de famille, après tant d'incertitudes. "On a croisé les doigts tous les jours pour que cela puisse aboutir, cette réunion", explique la grand-mère. "Surtout que l'on a une de nos filles en Allemagne, que l'on n'a pas vu depuis quelques mois, et le petits-enfants avec", ajoute son mari. C'est un week-end au bonheur simple : le plaisir de se rassembler après de longs mois.



"On espère que les clients vont être au rendez-vous"

C'est aussi un retour à la vie touristique pour la station balnéaire de Malo-les-Bains, dans le Nord. Même si le grand soleil ne s'affiche pas encore sur la plage, ce commerçant se réjouit de pouvoir rouvrir sa cabane. "Ah oui il était temps. Après une trêve d'activité comme on a pu la subir, on est prêts. C'est le premier week-end d'activité et on espère que les clients vont être au rendez-vous", affirme Maxime Duhem, marchand de glaces.