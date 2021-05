Toulouse : les terrasses fermées dès 19 heures pour éviter les attroupements de fans de rugby

La finale de coupe d’Europe de rugby entre Toulouse (Haute-Garonne) et La Rochelle (Charente-Maritime) se jouera samedi 22 mai. Pour éviter les regroupements à Toulouse, les terrasses seront fermées dès 19 heures.

Des scènes de liesse, des supporters qui s’enlassent pour fêter dans les bars une possible victoire du Stade Toulousain contre La Rochelle en coupe d’Europe de rugby : voici ce que veulent éviter les autorités à Toulouse (Haute-Garonne). Par conséquent, un arrêté préfectoral interdit samedi 22 la retransmission du match, la vente de boissons alcoolisées mais oblige également la fermeture des terrasses dès 19 heures. De plus, les places du Capitole et Saint-Pierre, où se rassemblent souvent les fans, seront également fermées. Les habitants devront rester chez eux pour assister à la rencontre.

Un coup dur pour les restaurateurs

Cette décision n’a pas été très bien accueilli par les restaurateurs locaux qui souhaitaient continuer à profiter de la récente réouverture des terrasses. C’est notamment le cas de Nicolas Arthex Althabegoity qui avait commandé des réserves de bières en plus. S’il ne peut pas les faire reprendre par son fournisseur, il espère pouvoir réussir à les écouler à temps sinon, il devra les jeter.