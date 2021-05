Sport : redémarrage à petites foulées pour les enfants

Cela faisait quatre mois qu'ils attendaient cela : faire le grand saut dans la piscine. Une heure de cours de natation est au programme pour ces élèves, en petit comité. Le souffle se fait plus court. La reprise n'est pas si facile, mais la joie des retrouvailles l'emporte sur l'effort. "Je suis contente de reprendre la natation", assure une petite fille. Deux mètres de profondeur mais surtout deux mètres d'écarts sont à respecter entre chaque nageur.



Pas de contact entre partenaires de jeu

Pour les enfants amateurs de handball aussi, il y a de nouvelles règles sanitaires à respecter. Il y a désormais un ballon par personne et le port du masque est obligatoire selon des zones bien délimitées sur le terrain de jeu. "Même de se retrouver ici pour faite du hand, c'est déjà une bonne réussite", assure un petit garçon. "Avant on mangeait trop de sucreries, et là on fait du sport donc on élimine un peu", constate un autre.