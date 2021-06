Salles de sport : une réouverture sous contrôle

C'est la libération pour les sportifs qui ne pouvaient plus aller en salle depuis plusieurs mois. Ce matin, mercredi 9 juin, les salles de sport ont rouvert - pour le plus grand plaisir des clients qui peuvent transpirer sans porter le masque.

Il est 7h du matin. Les habitués de cette salle de sport parisienne sont déjà là. Les règles sanitaires sont rappelées à l'entrée : le port du masque est obligatoire dans les espaces de circulation, mais pas sur les machines. Pas de quoi freiner l'élan de ces sportifs matinaux. "Ça fait du bien de revenir, même pour le moral c'est important (...). Au début je faisais pas mal de sport chez moi, puis j'ai arrêté parce que c'était trop dur", témoigne Agathe Roux, doctorante. Pour respecter la distanciation, seuls 50% des adhérents pouvaient venir aujourd'hui. Il était donc vivement recommandé de réserver un créneau avant de profiter de la salle.



Une bonne reprise

Afin d'assurer la sécurité de tous, chaque adhérent doit lui-même nettoyer le matériel après son utilisation. Des mesures qui rassure la clientèle. "J'évite de me coller aux gens", explique un adhérent. La bonne fréquentation de ce matin rassure le gérant pour la suite. Un "présage d'une bonne reprise, on l'espère et on en a besoin" explique Vincent Preuvot, manager. La cotisation des adhérents n'avait pas été prélevée durant les mois de fermeture.