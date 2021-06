Les salles de sport rouvrent enfin !

C'est reparti. Fermées depuis huit mois, les salles de sport ont rouvert leurs portes ce matin, mercredi 9 juin. Seuls les sportifs de haut niveau ou les personnes ayant un certificat médical pouvaient se rendre en salle jusqu'à présent. Les clients sont heureux de retrouver les équipements. "à la maison c'était pas pareil", confie l'un d'eux. Pendant le confinement, un abonné sur trois a résilié son abonnement. Mais le patron reste optimiste. "Il n'y a pas de raison, il faut patienter" explique Anthony Lorenzo, gérant Sport one.



Une reprise en demi-jauge

La reprise se fait en demi-jauge avec des règles sanitaires strictes. Le port du masque est obligatoire dans les allées. Il a fallu procéder à quelques ajustements pour respecter la distanciation de 4m2 par client. Des petites croix indiquent au sol où se placer. Les sportifs sont malgré tout au rendez-vous. "Ca fait plaisir d'être en collectif et de voir du monde", confie une adhérente. "Je me suis inscrite directe, une semaine à l'avance", raconte cette adhérente. Vous n'avez plus d'excuses pour ne plus vous remettre au sport à quelque semaines de l'été.