Restauration : la main d'œuvre manque pour cet été

Il y a déjà beaucoup de monde en terrasse ce matin, mardi 8 juin, dans cette brasserie de Marseille (Bouches-du-Rhône). Mais l'équipe du restaurant n'est toujours pas au complet. "On a moins de recrus et plus de difficultés à avoir des gens qui sont du métier", explique le gérant. Depuis la crise du Covid, de nombreux saisonniers ont en effet choisi de changer de voie. Les restaurateurs doivent donc recruter des étudiants, souvent inexpérimentés. "J'ai appris sur le tas en étant ici", confie Antoine Strebler, serveur saisonnier.



Un problème insoluble

L'équipe de ce restaurateur est déjà formée pour l'été mais il redoute la rentrée. "On ne fait que repousser le problème, parce qu'à partir de septembre, quand il va y avoir la rentrée universitaire, il va falloir qu'on trouve du personnel à ce moment-là", s'inquiète Frédéric Jeanjean, restaurateur.