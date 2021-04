Réouverture des lieux culturels : les cinémas et les musées voient le bout du tunnel

L’ouverture des lieux culturels le 19 mai est très attendue par les musées et les salles de cinéma. Pour les théâtres, en revanche, la reprise de la saison est plus compliquée.

Les cinémas sont fermés depuis 181 jours, soit six mois. L’annonce de leur réouverture le 19 mai réjouit les spectateurs. "Moi ça me manque beaucoup, j’y allais chaque semaine, voir un nouveau film, ça me manque et j’ai hâte", lance une jeune femme. Les directeurs de cinéma sont prêts, même s’il faudra composer avec le couvre-feu jusqu’en juin. Côté films, pas de risque de pénurie, avec 500 films qui n’ont pas pu sortir en salle et qui attendent leur tour. "Ça va être le marathon dans les prochains jours, parce qu’il y a énormément de films, de très très bons films, et maintenant il va falloir caler les dates avec les distributeurs, et savoir quels films on prendra à l’ouverture", explique Louis Merle, directeur du cinéma Les 7 parnassiens.



Une saison fichue pour les théâtres

Dans les théâtres en revanche, pour beaucoup d’établissements, la véritable rentrée aura lieu en septembre 2021. "On sait très bien qu’en ouvrant le 19 mai, de toute façon, on ne va pas pouvoir monter un spectacle en 15 jours, communiquer dessus, on est face à un mur, la saison est fichue", lance Marc Lesage, directeur du théâtre de l’atelier. Dans les musées, une jauge de fréquentation devra être respectée, ce qui n’est pas un problème pour eux.