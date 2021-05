Réouverture des cinémas : le réalisateur Christophe Barratier s'attend à un "retour en masse" du public

Son film "Envole-moi" est à l'affiche. Et il a eu chaud. Commencé cinq semaines avant le premier confinement avec un héros de 13 ans qui prend "20 cm par mois et commence à muer", Christophe Barratier a craint d'avoir tout à recommencer.

"Je m'attends à un joli déferlement et à un retour en masse", a déclaré le réalisateur Christophe Barratier mercredi 19 mai sur franceinfo, alors que les cinémas rouvrent en France, avec une jauge limitée à 35 % de la capacité des salles. Son dernier film, Envole-moi, est à l'affiche.

franceinfo : Quel goût a ce troisième déconfinement pour vous ?

Christophe Barratier : Je crois qu’il y aura un déferlement. C’est un petit peu comme si on avait dit les gens n’iront pas au restaurant car ils ont pris l’habitude de manger chez eux. Je crois que c’est pareil, on aime bien Netflix, moi aussi. Heureusement que toutes ces chaînes étaient là pour nous proposer des programmes. Vous savez, on peut réserver ses places à l’avance, et il y a des spectateurs très impatients qui ont déjà pris leurs places. Nous sommes limités à une jauge très précise de 35 % dans les cinémas, pendant quinze jours, ensuite ça devrait s’ouvrir. Je m’attends à un joli déferlement et à un retour en masse.

Votre dernier film est ce qu’on peut appeler un 'feel good movie'. On en a bien besoin en ce moment ?

On n’a pas fait exprès. J’ai commencé à tourner ce film en février 2020. Au bout de cinq semaines, nous avons été interrompus par le premier confinement. On l’a pris pour un véritable coup de massue.

"Quand on fait un film, on s’embarque pour huit semaines non-stop, comme une espèce de TGV avec de tout petits arrêts. Finalement, le fait de s’arrêter cinq semaines, de commencer à monter, je l’ai vécu plutôt comme un luxe." Christophe Barratier, réalisateur d'"Envole-moi" à franceinfo

En revanche il y avait un problème : le jeune patient du film est joué pour la première fois au cinéma par Yoann Eloundou, qui avait 13 ans. Je peux vous dire que je priais pour qu’on reprenne le plus vite possible, parce qu’à 13 ans, il prend vingt centimètres par mois – j’exagère à peine – il commence à muer. Je me suis dit 'attention, il va falloir tout recommencer'. On a eu la chance de le terminer au mois de juillet.

Quel film allez-vous voir en premier parmi les 45 à l’affiche ?

Je vais aller voir le mien. Plusieurs fois. Et je vais aller au restaurant tout de suite, cet après-midi.