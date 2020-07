Plages : des maîtres-nageurs opérationnels

À 50 mètres de la plage, à Fréjus (Var), ce baigneur est en grande difficulté, il est en train de se noyer. En quelques secondes, un sauveteur arrive jusqu’à lui et le ramène sur la plage. Un rapide bilan de santé a été effectué. Il s’agit ici d’un exercice de simulation pour former les futurs surveillants de baignade. Leur formation a débuté en février dernier avec des tests, puis des cours théoriques et des exercices pratiques en piscine.



“L’objectif, c’est d’assurer les premiers gestes de secours”

Pour la première fois, ils sont mis dans les conditions du réel, sous les yeux de leur formateur. “L’objectif, c’est d’assurer les premiers gestes de secours auprès de la victime”, indique le maître-nageur expérimenté à ses élèves. Toute la journée, des noyades sont simulées. Les gestes de secours doivent devenir des automatismes, car le temps est compté.

